Storm Amy richt ravage aan in Stadskanaal

STADSKANAAL – Rond het middaguur heeft storm Amy, het restant van orkaan Humberto, huisgehouden in de wijk Maarswold in Stadskanaal.
Een korte heftige valwind heeft in de wijk Maarswold veel schade aangericht. Bomen braken als luciferhoutjes af, trampolines, tuinmeubels en dakpannen vlogen door de lucht en ramen, schuttingen, auto’s, zonneschermen en zonnepanelen raakten binnen een paar minuten beschadigd.
Mensen van de brandweer en omwonenden hebben de hele middag hun handen vol gehad om de boel op te ruimen. De Gooilandlaan is enige tijd afgezet geweest, omdat er gevaar was door vallende takken.
In de dierenweide in de wijk is een hert gewond aan zijn poot geraakt. Ook daar is de schade groot door omgewaaide bomen, afgebroken takken en kapotte hekken. De dieren zijn naar een veilig deel van de weide gebracht.
Ook aan het Zuiderdiep in Drouwenermond waaiden veel dakpannen van huizen.
Foto’s: 112stadskanaal en ingezonden
Bron: 112regioflits
Catharina Glazenburg