Westerwolde en Veelerveen staan voor eerste ‘Spetsebrugderby’ van het seizoen 2025/2026

VLAGTWEDDE – Zaterdagavond 4 oktober krijgt Westerwolde bezoek van buurman Veelerveen. Op De Barlage aan de Spetsebrugweg in Vlagtwedde wordt dan de eerste competitieontmoeting dit seizoen tussen beide ploegen, die sinds een aantal jaren getypeerd wordt als “Spetsebrugderby”, afgehandeld.

Beide ploegen zitten nu al weer gedurende een aantal seizoenen in dezelfde competitie. Het vorig seizoen wisten beide ploegen hun thuiswedstrijd winnend af te sluiten met respectievelijk een 3 – 2 en 2 – 0 eindstand. En het feit dat beide ploegen elkaar de laatste jaren in het algemeen qua krachtsverhouding niet veel ontlopen plus de huidige stand op de ranglijst, zullen waarschijnlijk mede garant staan voor misschien opnieuw een heuglijke derby. Zelfs voor de neutrale toeschouwer is het steeds weer een apart fenomeen twee ploegen, waarvan de velden nog geen twee kilometer uit elkaar liggen, elkaar op basis van wilskracht en enthousiasme te zien bestrijden met daarbij de aanwezigheid van een grote schare aanhangers van beide ploegen. Ingrediënten genoeg voor andermaal een mooie voetbalavond komende zaterdagavond op De Barlage, onder weersomstandigheden die hopelijk uitnodigen te komen kijken.

Veelerveen

Veelerveen staat momenteel met vier punten uit twee gespeelde wedstrijden op de vierde plaats in de tussenstand. Het doelsaldo van de ploeg van de nieuwe trainer Sven Oost is 4 – 2. Afgelopen zondag won Veelerveen in eigen huis van Drieborg; een week eerder werd er in en tegen Gasselternijveen een gelijkspel uit het vuur gesleept.

Westerwolde

Westerwolde heeft eveneens vier punten uit twee wedstrijden en bivakkeert daarmee op de derde plaats op de huidige ranglijst. Nadat er twee weken geleden een klinkende thuisoverwinning op Muntendam werd behaald, moest de ploeg van trainer Mark Kruize vorige week in en tegen Gieterveen genoegen nemen met een 2 – 2 gelijkspel. Het doelsaldo van de Westerwolders is 5 – 3.

Verloting

Bij binnenkomst van het sportpark zal zaterdagavond aan een ieder opnieuw het programmablad (met een vernieuwd omslag) en verloting worden aangeboden. Daarnaast wordt er aan niet-leden van Westerwolde een entreebedrag gevraagd. Naast de min of meer traditionele vleesprijzen zijn er deze avond bij de verloting ook nog mooie extra prijzen te winnen.

Algemeen

Scheidsrechter bij Westerwolde – Veelerveen is dhr. J. Spiegelaar uit Nieuw-Buinen. De wedstrijd op het sportpark in Vlagtwedde begint om 19.30 uur. Pupil van de week is Leroy de Jonge, spelend in Westerwolde JO11-1. Het bestuur van Westerwolde roept iedereen op om tijdig – en vooral op de fiets – af te reizen naar De Barlage om zodoende vanaf de eerste balwenteling dit hopelijk sportieve maar vooral spannende duel bij te wonen. Graag attendeert het bestuur van Westerwolde autobezitters op het feit dat parkeren aan de Spetsebrugweg ter hoogte van het sportpark niet is toegestaan. Om teleurstelling bij een eventuele handhaving van het parkeerverbod te voorkomen, verwijst men een ieder graag naar de mogelijkheid bij het zwembad en de Laan van Westerwolde te parkeren. Dit voor zover de parkeerplaats bij het voetbalveld natuurlijk vol is.

Zaterdagavond

Bestuur en selectie van Westerwolde hebben er voor gekozen deze wedstrijd op de zaterdagavond te spelen om op deze manier een zo groot mogelijk deel van voetbalminnend Oost Groningen getuige te kunnen laten zijn van dit altijd pikante treffen. Maar ook de mogelijkheid tot een gezellige afterparty met spelers, begeleiding en aanhang kan op deze manier op een prima manier worden gerealiseerd. Daartoe heeft Westerwolde zanger Jakob van der Laan ingehuurd om hopelijk een leuke voetbalavond met een daaraan gekoppelde feestavond mogelijk te maken. Het bestuur van Westerwolde heeft in ieder geval niets aan het toeval over gelaten door het plaatsen van een aantal partytenten, het inhuren van een biercarrousel en het werken met consumptiemunten. Met andere woorden, kom zaterdagavond gerust naar De Barlage voor hopelijk een mooie voetbalavond.

Wedstrijdsponsoren

Wedstrijdsponsor bij Westerwolde – Veelerveen zijn de vier hoofdsponsoren van de vereniging, te weten Houthandel Westerwolde uit Onstwedde, JUMBO Vlagtwedde, Ecotherm Vloerverwarming en Beeldend Media, beide eveneens uit Vlagtwedde. Al weer voor het tweede seizoen steunen zij door dit sponsorschap de vereniging – zonder andere sponsoren tekort te doen – op een meer dan prima manier. De v.v. Westerwolde is het viertal bedrijven dan ook zeer erkentelijk voor het schenken van de wedstrijdbal bij de derde competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen, de “Spetsbrugderby” tussen Westerwolde en Veelerveen.

Bron: HJ Pleiter

Foto’s: vv Westerwolde

Catharina Glazenburg