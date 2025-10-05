Bruintje Beer bezoekt Musselkanaal on Wheels

MUSSELKANAAL – Vandaag waren in het centrum van Musselkanaal allerlei bijzondere voertuigen te bewonderen.
Sinds 2015 wordt Musselkanaal on Wheels, de opvolger van Musselkanaal op wielen, georganiseerd. Dit evenement vindt jaarlijks plaats op de eerste zondag van de winkelweek in Musselkanaal.
Bezoekers genoten, ondanks dat het af en toe flink regende, van de aanblik van onder anderen oude auto’s, brommers, motoren en tractoren. Ook was Bruintje Beer van de partij.
Foto’s: Altjo Wubbema
Catharina Glazenburg