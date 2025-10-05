Damclub Winschoten na winst tegen reserves Roden/Leek, tweede in 2e klasse A

WINSCHOTEN – Zaterdag 4 oktober stond de 2e ronde van de Nationale damcompetitie op de wedstrijdkalender van de KNDB. Klokslag 12:00 uur schoven zo’n 1000 dammers achter de borden in de ereklasse, hoofdklasse, 1e klasse en 2e klasse. Het team van Damclub Winschoten moest deze ronde in het gebouw van S.V. Bovenburen aantreden tegen de kloploper in de 2e klasse A Roden/Leek 2. De reserves van het achttal uit “Westerkwartier” moesten de punten echter laten in “Oldambt”, 11 – 5. De overwinning van Winschoten kwam tot stand door winst voor Martin Viel, Egbert Wierenga, Johan Tuenter en Janick Lanting, aangevuld met remises van Albertus Kamps, Rob Knevel en Geert Lubberink. Met deze zege is Winschoten voorlopig opgeklommen naar de 2e plaats in de 2e klasse A.
Verrassende uitslag
Titelkandidaat De Vechtstreek uit Gramsbergen was, met de hoogste teamrating in de 2e klasse A en een invaller, niet opgewassen tegen Warffum dat met het basisteam achter de borden kwam. Het werd 6 – 10 voor de bezoekers uit het Hogeland. Hijken DTC 4 kwam dicht bij de gelijkmaker tegen Het Noorden 2 uit Groningen, maar berustte uiteindelijk in een nipte 9 – 7 nederlaag. Medetitelkandidaat Hijken DTC 3 won geruisloos met 13 – 3 tegen Hoogeveen 4. Bij Winschoten opende Geert Lubberink de score met een puntendeling tegen teamleider Gerrit Lieffering van Roden/Leek 2. Even daarna trok Martin Viel de score op naar 3 – 1 na een zege tegen opkomend talent Ypharo Posthumus. Vervolgens kwam Albertus Kamps met zijn voordelige stand niet verder dan 1 – 1. Tussenstand 4 – 2. Ondertussen miste Jan Starke aan bord 8 een kansrijke voortzetting tegen Nestor Tom Huizinga en bleef puntloos, wat de tussenstand op 4 – 4 bracht. Echter de overgebleven 4 borden waren kansrijk voor Winschoten, dat aan de eindstreep 7 punten opleverde, met een remise van Rob Knevel en zeges van Janick Lanting, Johan Tuenter en Egbert Wierenga.
Eindstand 11 – 5.
Uitslagen 2e klasse A
Damgenootschap Het Noorden 2 Groningen – Hijken DTC 4 9 -7
HDC Hoogeveen 4 – Hijken DTC 3 3 – 13
Winschoten – Roden/Leek 2 11 – 5
De Vechtstreek Gramsbergen – Warffum 6 – 10
DCH Heerenveen 3 vrij
Programma 3e ronde 2e klasse A zaterdag 18 oktober 2025
Roden/Leek 2 – De Vechtstreek Gramsbergen
Hijken DTC 3 – Winschoten
Hijken DTC 4 – HDC Hoogeveen 4
DCH Heerenveen 3 – Damgenootschap Het Noorden 2 Groningen
Warffum vrij
Stand 2e klasse A
- Damgenootschap Het Noorden 2 Groningen 2 – 4 20 bp
- Winschoten 2 – 3 19 bp
- Warffum 2 – 3 18 bp
- Hijken DTC 3 2 – 2 18 bp
- Roden/Leek 2 2 – 2 17 bp
- DCH Heerenveen 3 1 – 1 8 bp
- Hijken DTC 4 2 – 1 15 bp
- De Vechtstreek Gramsbergen 1 – 0 6 bp
- HDC Hoogeveen 4 2 – 0 7 bp
Topscoordersklassement
In het topscoorders klassement van de 2e klasse A zijn Sander Staal van Damgenootschap Het Noorden uit Groningen, Egbert Wierenga uit Scheemda en Janick Lanting uit Bad Nieuweschans nog zonder puntverlies, dus 2 partijen 4 punten. Egbert en Janick zijn vaste spelers in het team van Damclub Winschoten. Voor beide is de rating respectievelijk gestegen naar 911 en 980 KNDB punten.
Egbert Wierenga naar NK-dammen categorie C
In het clubgebouw van “Denk en Zet” in Westerhaar wordt van maandag 6 t/m zaterdag 11 oktober het NK-dammen in de categorie B en C gehouden. Spelers met een rating van 900 t/m 1099 punten zitten in de B-categorie en spelers met een rating t/m 899 punten in de zogenaamde C-categorie, waarbij de rating op 1 juli 2025 geldt als peildatum. Alle dagen staat één partij gepland met op dinsdag en donderdag 2 partijen. Egbert Wierenga uit Scheemda met een rating van 892 punten (per 1 juli 2025) is één van de 24 deelnemers. Egbert komt uit in de onderlinge competitie van Damclub Meeden, Damclub Delfzijl en Damclub Winschoten.
Bron: Geert Lubberink
Catharina Glazenburg