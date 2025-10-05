Dijkdoorgangen Delfzijl gesloten vanwege hoog water (Update: de dijkdoorgangen zijn weer open)

Foto: Richard Kremer
- CG - Provincie Groningen

DELFZIJL – Vanmorgen hebben we te maken met hoogwater op zee. Rijkswaterstaat voorspelde rond 10.10 uur een waterstand van NAP +3.50 meter. Dat betekent dat de dijkdoorgangen (coupures) in Delfzijl gaan sluiten. 

Start sluiting

Waterschap Noorderzijlvest startte vanmorgen om 06.20 uur met de sluiting. Hierdoor is de haven van Delfzijl tijdelijk afgesloten . Het verkeer wordt met borden omgeleid. Wanneer het water voldoende zakt en de weg vrij van water is, worden de wegen weer opengesteld. 

Sluiting bij NAP +3m of hoger 

De dijkdoorgangen in Delfzijl sluiten altijd bij een verwacht waterpeil op zee van NAP + 3 meter of hoger. De waterstand van NAP +3 meter wordt zondagochtend rond 09.20 uur verwacht. Protocol is om drie uur van tevoren de dijkdoorgangen te sluiten. De sluiting voeren ze samen met collega’s van Waterschap Hunze en Aa’s uit. 

Bron: Waterschap Noorderzijlvest.

Catharina Glazenburg

