Gemeente stelt opnieuw 122.500 euro beschikbaar voor een leefbaar Pekela

PEKELA – Heb jij net zoals de initiatiefnemers van vorig jaar een goed idee voor jouw buurt? Je kunt dan gebruikmaken van het Leefbaarheidsfonds!
Het Leefbaarheidsfonds ondersteunt projecten die de leefbaarheid en sociale samenhang in de gemeente versterken. Het geld komt uit de opbrengsten van twee zonneparken in Pekela.
Wil je meer informatie? Je bent van harte welkom op één van de informatiebijeenkomsten:
Maandag 6 oktober om 19.30 uur in De Kiepe in Nieuwe Pekela
Dinsdag 14 oktober om 19.30 uur in MFC De Binding in Oude Pekela
Tijdens deze bijeenkomsten legt de gemeente uit waarop gelet wordt bij de beoordeling en welke projecten de meeste kans maken.
Voor meer informatie over het Leefbaarheidsfonds en aanvragen kun je terecht op: www.pekela.nl/leefbaarheidsfonds.
