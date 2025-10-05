Herfstfair bij biologische boerderij Slegge10

SELLINGEN – Bij biologische boerderij Slegge10 vond vandaag een gezellige herfstfair plaats. Bezoekers waren welkom in het Zwarte Veeschuurtje, waar de fair van 10.00 tot 16.00 uur duurde.
Tijdens het evenement waren er volop verse biologische groenten en aardappelen verkrijgbaar. Daarnaast presenteerden verschillende lokale ondernemers hun producten. Zo konden bezoekers terecht voor sieraden, kunst, wax melts en natuurlijk ook lekkernijen zoals vers gebakken poffertjes.
De herfstfair bood daarmee een mooie combinatie van streekproducten, ambacht en gezelligheid.
Foto’s: Johannes Velthuis
Catharina Glazenburg