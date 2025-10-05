DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Bunde
Om half negen gisteravond is aan de Mühlenstraße in Bunde een leegstaande woning in brand geraakt. Bij aankomst van de brandweer stond de woning volledig in brand. De schade wordt op 100.000 euro geschat. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.
Haren
Om 12.05 uur gistermiddag verloor een 26 jarige bestuurder van een Hyundai op de natte rijbaan van de Nord-Süd-Straße in Haren de controle over zijn voertuig. Hij belandde in de berm, waarna de wagen over de kop sloeg en in een naastgelegen sloot tot stilstand kwam. De bestuurder wist op eigen kracht uit de auto te komen. De schade wordt op 10.000 euro geschat.
Papenburg
Om 16.50 uur verliet een 20 jarige bewoner van een appartementencomplex aan de Gutshofstraße in Papenburg zijn woning terwijl hij nog Piccolinis in de oven had staan. De aangebrande mini pizza’s zorgden voor flinke rookontwikkeling; tot een brand kwam het niet. De brandweer kwam ter plaatse om de woning te ventileren.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg