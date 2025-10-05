MOVV komt op het laatste moment naast Stadskanaal

MIDWOLDA – MOVV wist in de allerlaatste momenten van de wedstrijd tegen Stadskanaal de gelijkmaker te maken. Hiervoor was echter wel een cruciale fout nodig van doelman Rick Arends, hij taste mis waardoor de thuisploeg van trainer Kor Schreuder alsnog een punt pakte.



Door Gert Meulman:

Het veld lag er ondanks de nodige regenval prima bij, al moet gezegd dat de bezoekers uit Stadskanaal gewend zijn aan het spelen op een vlakke kunstgrasmat. De ploeg van Joop Gall begon goed aan de wedstrijd en al binnen de vijf minuten kon Yari Smit vanaf de zestien ongehinderd aanleggen voor een schot, die maar rakelings langs de paal verdween. Hierna was het de beurt aan de thuisploeg. Joël Puister van de rechterkant komend kapte zijn tegenstander uit en schoot op de paal. Het spel ging wat heen en weer en de volgende kans kwam op naam van Stadskanaal, een inzet van Dennis Heijne werd door Raymond Imminga van de lijn gehaald.

Bij MOVV werd hun gevaarlijke aanvaller en topscorer Jordi Blaauw maar met moeite bereikt en vaak was de laatste bal vanaf het middenveld te slordig gegeven, waardoor Stadskanaal het spel over kon nemen. MOVV was volgens de kant niet zuinig genoeg op de bal. Dit alles resulteerde na een klein half uur spelen in de 0-1 voorsprong voor de Knoalsters. Na een knappe combinatie verscheen Stan Tolner alleen voor doelman Mark Mulder en schoof de bal beheerst en laag binnen.

Hierna was het opnieuw de ploeg van Gall die had moeten scoren. Eerst was het Yari Smit die de bal aflegde, waar hij zelf beter had kunnen schieten en vlak daarna was het Djayden de Vries die met een omhaal van dichtbij maar net voorlangs het doel miste. Langs de zijlijn bleek Gall bij lange niet tevreden met de verrichtingen van zijn ploeg. Opmerkingen als; jullie lopen uit jullie posities, denk om balverlies, toon initiatief, veld is te groot, blijf dekken, voetballen, niet toeschouwen en middenveld te ver weg, viel zijn ploeg ten deel. In de 36ste minuut werd Jordi Blaauw eindelijk een keer goed aangespeeld en er ontstond gelijk groot gevaar. Blaauw kapte op zijn gekende manier naar links en rechts en schoot laag op doel, waarna Arends nog maar net met zijn vingertoppen de bal buiten zijn doel wist te tikken.

Stadskanaal werd nog een keer gevaarlijk, na een goeie steekbal van De Vries was het de vorige week tegen Heiligerlee nog vijf keer scorende Leon Bos die de bal gekeerd zag worden door Mulder. Namens MOVV was het toen de centraal op het middenveld goed spelende Sil Bult die vanaf de zestien zijn laag schot uit de hoek zag worden getikt door Arends.

Dezelfde Bult was even hierna alsnog de maker van de gelijkmaker. Opnieuw vanaf de zestien was het dit keer raak en bleek Arends dit keer kansloos. Nog voor rust kwam de ploeg van Gall hernieuwd op een voorsprong. Een bal van achteruit werd knap en met het juiste gevoel verlengd door Yari Smit op Wessel Klijnstra die daarna op zijn welbekende snelheid knap afrondde en hiermee de 1-2 ruststand aantekende.

Ook in de tweede helft ging het spel wederom op en neer met kansen aan beide kanten. Het eerste wapenfeit kwam van de ploeg van Schreuder. Sven Janssen schoot de bal voorlangs, waarna Nick Wiegman van dichtbij met een tegenstander naast zich niet het doel wist te vinden. Het duel werd iets grimmiger en scheidsrechter Jos Boerema uit Eelde toonde de gele prent voor Midwolders Nanne Jermersma en Lars Vos. Schreuder wisselde en bracht Dinand Imminga en David Glaus in het veld voor Puister en Wiegman. Bij Stadskanaal kwamen nog Mike Stel en Duncan Bos voor Kevin Nijmeijer en Smit binnen de lijnen.

Halverwege de tweede helft ontstond er weer een gevaarlijk moment gecreëerd door de klasse van de man zelf, Jordi Blaauw schoot na een fraaie actie maar ternauwernood voorlangs. Stadskanaal kreeg hierna een hele grote mogelijkheid om de boel op slot te gooien. Bos legde vanaf de linkerkant de bal knap hoog voor, waarna Klijnstra voor zijn ploeg verzaakte door bij de tweede paal ongedekt de bal veel te slap naast te koppen. Bos was nog een keer gevaarlijk en zag zijn schoot gekeerd door doelman Mulder. Klijnstra speelde daarna nog een keer de bal knap op Bos, die nog net op het allerlaatste moment zodanig edoch correct gehinderd werd door Raymond Imminga dat zijn bal naast het doel verdween.

In het laatste part van de wedstrijd gooide de ploeg van Schreuder het nog op een alles of niets en zag Dynand Imminga zijn schot gekeerd door doelman Arends. En toen alles voorbij leek te zijn, kwam dan toch nog de gelijkmaker voor MOVV. Een hoge bal van achteruit van Vos werd door de uitlopende Arends verkeerd ingeschat en via het lichaam van Nanne Jermersma of een eigen medespeler rolde de bal in het net, eindstand 2-2.

Kor Schreuder: Ik denk dat we een dik verdiend punt hebben behaald. Stadskanaal voetbalde misschien even wat makkelijker, maar we hebben er hard voor gestreden. Na tien minuten had Joël Puister al een bal op de paal die er dan net niet invliegt. Ik vond ons de eerste twintig minuten echt wel leuk meedoen, met misschien wel wat de overhand en de betere kansen. Uiteindelijk scoren zij met een heel mooi doelpunt uit een combinatie de 0-1. Na twintig minuten vond ik dat Stadskanaal de overhand kreeg. In principe weet je als je tegen Stadskanaal voetbalt dat zij de beter voetballende ploeg zijn en dat ze wat makkelijker voetballen, maar uiteindelijk vind ik dat we ons knap geweerd hebben. We hebben gestreden voor elke meter en uiteindelijk ook wel de betere kansen gehad. Maar als je tot de negentigste minuut nog met 1-2 achterstaat dan weet ik ook dat we de handen dicht mogen knijpen dat we nog de gelijkmaker maken. Maar als je dan over de hele wedstrijd de kansen aan beide kanten bekijkt dan vind ik de uitslag wel terecht en een goede weerspiegeling.

Joop Gall: Wedstrijd was van een niveau van een niet hoge kwaliteit. Dat is natuurlijk moeilijk op dat veld. Het is een drassig kleiveld en als je zoals ons een voetballende ploeg bent dan ben je meestal in het nadeel om de combinaties goed uit te voeren. Dat ging bij ons heel moeizaam. Je bent natuurlijk wel veel beter voetballend gezien, maar je moet het wel omzetten in kansen en mogelijkheden en dan ook nog eens keer afwerken. Ja dan kom je toch op de 1-0 en zoals wij al vaker hebben gezegd, wij moeten er altijd wel één meer maken dan de tegenstander, want wij krijgen altijd wel goals tegen. En dat is toch een punt van aandacht bij ons. Vorige wedstrijd 5-4, als je er vier tegen krijgt wordt het verdomd moeilijk. En wij krijgen ze vaak tegen doormiddel van persoonlijke fouten, kapitale fouten. En je zag het nu ook weer en dan ga ik een stap verder, in blessuretijd dat een gewone simpele oppikbal er toch ingaat. Dat overkomt ons veel te vaak en dat kost ons heel veel. Maar daarentegen moet de voorhoede ook maar de 3 en 4-1 maken. Dat had er ook dik ingezeten en dat hebben we verzuimd. Dus het is tweeledig. Tijdens de wedstrijd moet ik veel bijsturen omdat de vooraf aangegeven speelwijze en tactiek niet goed wordt nagekomen. We moeten vind ik wel een stijgende lijn laten zien, maar zoals nu hebben we nog te veel balverlies, ons rendement is nog veel te laag en we krijgen veel te makkelijk goals tegen.

Tekst en foto’s: Gert Meulman

