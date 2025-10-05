Nu aanmelden voor de nieuwe ronde Vitaliteit bij Zempo

OUDE PEKELA – Op donderdag 9 oktober start Zempo, de fitnessvereniging in Oude Pekela met een introductie les van Vitaliteit. Kom kennismaken met het programma en ontdek hoe leuk en effectief werken aan je vitaliteit kan zijn! De trainingen zijn op donderdag van 19.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 10.00 uur.
Wil jij fit worden, werken aan je conditie of verandering in levensstijl? Dan is Vitaliteit echt iets voor jou! Het programma duurt 10 weken, het programma loopt van 9 oktober tot en met 20 december, dus je fit voelen voor de Kerst. Tijdens het programma ga je twee keer in de week sporten onder begeleiding, met Hellen, heb je onbeperkt toegang tot de fitness en kun je gebruik maken van onze voedingsdeskundige. Zij maakt voedingsschema’s, geeft advies over voeding en leefstijl. We hebben al super resultaten geboekt. Wacht niet langer, velen gingen je voor, grijp deze kans.
Vitaliteitsprogramma
Het vitaliteitsprogramma is een aanvullend onderdeel van ons sportcentrum en valt buiten de reguliere abonnementen. Daarom geleden er aparte tarieven. Ben je lid? Dan profiteer je van een gereduceerd tarief! Het vitaliteitsprogramma is exclusief en los te volgen naast je reguliere abonnement. Klik HIER voor meer informatie.
Bron: Jakob Zwinderman
Catharina Glazenburg