Rein de Graaff terug in vanBeresteyn

VEENDAM – Na zijn indrukwekkende afscheidsconcert in 2019 keert het Groningse jazzicoon Rein de Graaff op zondagmiddag 12 oktober terug naar theater vanBeresteyn.
Voor deze bijzondere gelegenheid brengt hij zijn vertrouwde trio mee én drie topgasten voor een muzikaal eerbetoon aan pure, swingende jazz.
Rein de Graaff, geboren in Groningen, wordt al decennialang gezien als een van de belangrijkste bewakers van de beboptraditie in Europa. Als pianist met internationale faam en wortels in het Noorden is hij voor velen een muzikale legende uit de regio.
Zijn terugkeer op het podium van vanBeresteyn is dan ook een bijzondere gebeurtenis voor jazzliefhebbers.
Samen met zijn vaste begeleiders Marius Beets (bas) en Eric Ineke (drums), vormt De Graaff een trio van topklasse. De bezetting wordt voor dit concert aangevuld met drie spraakmakende solisten: Ben van Gelder (altsaxofonist), Ellister van der Molen (trompettiste) en zangeres Marcela Hendriks.
Een middag vol swing, muzikaliteit en vakmanschap, gebracht door topmusici.
Datum: Zondag 12 oktober 2025
Aanvang: 15.00 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Catharina Glazenburg
Bron: vanBeresteyn