Schaatsgroep de Polderputten bestaat 45 jaar

TER APEL – Op 11 oktober viert Schaatsgroep de Polderputten het 45 jarig bestaan.
Oud-leden en leden zijn van 14.00 tot 17.00 uur in het gebouw van de ijsvereniging De Polderputten aan de Hanetangerweg 4 van harte welkom om dit jubileum samen te vieren.
Maak aan de hand van krantenartikelen, uitslagen van wedstrijden en vele foto’s een reis door het rijke schaatsverleden. Ook zijn de verschillende tenues te zien die door de loop van de tijd gedragen zijn. Kom met elkaar herinneringen ophalen en spreek oud-teamgenoten en trainers. Dit alles onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers.
Als afsluiter van de middag is er een spannende schaatspubquiz.
Bron: Schaatsgroep de Polderputten
Catharina Glazenburg