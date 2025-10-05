Shantykoor Maritiem Winschoten verzorgt Herfstconcert

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 5 oktober, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG BUIEN EN WIND | DEZE WEEK RUSTIGER

Het is ook vandaag een redelijk gure dag want tot in de avond is er een afwisseling van opklaringen en een paar felle buien. Daarbij staat ook een matige tot vrij krachtige westenwind en af en toe zijn er windvlagen. Maar gevaarlijke zware windstoten zijn daar niet bij en vanavond zal de wind ook weer afnemen. Maar door de wind en de buien is het fris, met een maximumtemperatuur rond 13 graden.

Morgen is er een matige wind uit west tot noordwest maar daarmee is het niet meteen droog want zowel vannacht als morgen overdag is soms wat regen mogelijk. Maximum morgen rond 15 graden, dus dat scheelt al weer.

Dinsdag is wél een droge dag met geregeld wat zon en 17 of 18 graden in de middag. Ook woensdag is het trouwens redelijk zacht maar dan is er later op de dag weer kans op een beetje regen. En zo lijkt het later in de week en volgend weekend ook door te gaan met vaak droog weer en soms wat lichte regen. Er komt voorlopig dus geen nieuwe fase met windstoten en zware buien.