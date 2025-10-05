Shantykoor Maritiem Winschoten verzorgt Herfstconcert

WINSCHOTEN – Op 26 oktober verzorgt Shantykoor Maritiem een Herfstconcert.
Het Winschoter Shantykoor Maritiem heeft tot nu toe een mooi jaar met vele optredens achter de rug. Het afgelopen jaar heeft zij in menig woon-zorgcentrum sfeervolle optredens verzorgd. Daarnaast was er in mei hun jaarlijkse shanty festival met negen koren op drie podia in het centrum van Winschoten. Ook traden ze tijdens diverse festivals en evenementen in Nederland en Duitsland op.
Het koor staat al vele jaren onder leiding van dirigent Georg Kühn.
Op zondag 26 oktober vindt het jaarlijkse herfstconcert plaats. Dit is in de aula van het Dollard College te Winschoten ( mr. D.U. Stikkerlaan). De zaal is om 13.00 uur geopend en het programma begint om 14.00 uur.
Het optreden van het Shantykoor Maritiem belooft een muzikale middag te worden met vele seasongs en shanty’s uit het inmiddels meer dan 150 liederen tellende repertoire van het koor. Het belooft wederom een afwisselende middag te worden, met na afloop natuurlijk de vermaarde verloting met vele mooie prijzen.
Opgave en/of bestelling van entreekaarten kunt u doen bij Herman Teuben op de volgende manieren: Telefoon: 0597 412228 ( tot 18.00 uur) of hgteuben@planet.nl
Het is een mooie gelegenheid om het koor en een deel van de 150 liederen te leren kennen. Wie weet spreekt het u aan om eens op een maandagavond tijdens de repetitie nader kennis te maken. De koffie staat klaar. Ze kunnen altijd nieuwe leden gebruiken en willen u graag vanaf 19.30 uur in gebouw Irene bij de Vennekerk aan de Venne te Winschoten ontvangen.
Als u besluit om mee te zingen, wordt u na een stemtest ingedeeld bij één van de vier stemgroepen. U kunt altijd een poosje kosteloos een paar weekjes meedoen.
Zie ook de website: https://www.shantykoormaritiem.nl
Bron: Theo Nijland, secretaris Shantykoor Maritiem te Winschoten
Catharina Glazenburg