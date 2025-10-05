Westerwolde laat veel kansen onbenut in derby tegen Veelerveen

VLAGTWEDDE – In een weinig enerverende wedstrijd onder herfstachtige omstandigheden kwam Westerwolde zaterdagavond 4 oktober in eigen huis tegen buurtgenoot Veelerveen niet verder dan een 1 – 1 gelijkspel.

Met deze remise deed de thuisploeg zichzelf enigszins tekort. Mocht het veldspel van beide ploegen gedurende de gehele wedstrijd niet veel voor elkaar onder doen, de meeste doelrijpe kansen waren toch wel degelijk voor Westerwolde. Echter, onnauwkeurigheid in de afronding en een deze avond prima keepende Thomas Klungel van Veelerveen, waren er debet aan dat de roodwitten deze editie van de “Spetsebrugderby” niet naar zich toe konden trekken. Goed beschouwd was dit de derde competitiewedstrijd op rij dat bleek dat scoren een kunst is voor de ploeg van trainer Mark Kruize. Er blijft dus werk genoeg aan de winkel voor de technische staf om het scorend vermogen de komende weken behoorlijk op te krikken.

Daar waar een striemende regen bij de aftrap van deze behoorlijk goed bezochte derby over het veld joeg, was het gedurende het eerste kwart van de wedstrijd door beide ploegen vooral aftasten waar de sterkte en zwakte van de tegenstander lag. Het was ook meteen duidelijk dat beide ploegen veel moeite hadden met de snelheid van de bal; door het natte veld misten veel passes dan ook hun uiteindelijke bestemming. Maar toen Kevin v.d. Laan in de 23e minuut vanaf de rechterkant een vrije trap mocht nemen, was het raak voor Westerwolde. Een door een eigen speler van Veelerveen vanuit deze vrije trap tegen de paal gewerkte bal, werd in de rebound door linkerspits Lars te Bokkel op waarde geschat en voor hem was het de uitgelezen kans zijn eerste treffer van het seizoen te laten aantekenen: 1 – 0. En hoewel Veelerveen hierna alles in het werk stelde de achterstand ongedaan te maken, lukte het hun voorwaartsen niet de ook prima keepende Erwin Timmer in verlegenheid te brengen. In het tweede deel van deze eerste helft kwamen beide ploegen dan ook niet verder dan het creëren van een aantal kleine kansen zonder het nodige succes. Na 45 minuten voetballen en twee gegeven gele kaarten in zijn notitieboekje stuurde leidsman Spiegelaar uit Nieuw-Buinen, die de wedstrijd overigens prima onder controle had, beide ploegen dan ook naar de welverdiende thee. Helaas ook het moment voor een aantal bezoekers om het sportpark te verlaten; de vele regen en daardoor een woud aan paraplu’s waren hiertoe de aanleiding. Anderen lieten zich gedurende deze vijftien minuten de koffie of een andere consumptie en het broodje hamburger prima smaken.

Vanaf de aftrap van de tweede helft liet Westerwolde blijken alles in het werk te willen stellen de verkregen voorsprong te vergroten. Aanval na aanval rolde richting het doel van Veelerveen, maar de daardoor ontstane doelrijpe kansen waren niet aan de aanvallers van de thuisploeg besteed. Doelman Klungel wist in dit stadium van de wedstrijd inzetten van onder ander René v.d. Laan en Sander van Hoorn op deskundige wijze onschadelijk te maken. En zoals dat wel eens vaker gebeurt, krijgt men dan het deksel op de neus. Waar iedereen dacht dat een directe vrije trap in de 70e minuut rechtstreeks op het doel van Timmer zou worden geschoten, werd de bal bekeken langs de muur van Westerwolde naar een vrijstaande medespeler van Veelerveen geplaatst. Uit diens lage voorzet was het Kevin Rosevink die deze variant vrij simpel tot doelpunt kon promoveren: 1 – 1. Uiteraard probeerde Westerwolde middels het zichtbare veldoverwicht nog een overwinning uit het vuur te slepen, maar het ontbrak de mannen van aanvoerder Rudolf Riks aan de nodige finesse nog een tweede treffer op het scorebord te doen laten verschijnen. Meer dan één punt zat er deze avond voor zowel Westerwolde als Veelerveen niet in en dat was een gegeven waar menig aanhanger van beide ploegen ook wel mee kon leven. Smet op de wedstrijd was het uitvallen vlak voor het einde van de ook deze avond prima acterende Luca Kiers, linkerverdediger van Westerwolde. Na een sliding op de achterlijn kwam hij ongelukkig terecht; na controle door ambulancepersoneel kon hij gelukkig huiswaarts keren. Het feest met medewerking van zanger Jakob van der Laan na afloop in de kantine zat er voor hem helaas niet meer in. Voor velen volgde er nog wel een gezellig afterparty van een vlakke derby die qua voetbal niet lang in het geheugen zal blijven.

Na deze wedstrijd, voorafgegaan door het nodige vuurwerk en begonnen en afgesloten met enige aandacht voor de “Week van de Scheidsrechter”, was de eenvoudige conclusie dat beide ploegen door dit gelijkspel waarschijnlijk enige averij hebben opgelopen ten opzichte van de directe concurrentie om de bovenste plaatsen op de ranglijst. Maar de competitie duurt nog negentien wedstrijden en mede door de drie te verdelen periodetitels zijn er nog genoeg prijzen te pakken. Westerwolde vervolgt zondag de competitie in en tegen Gasselternijveen (14.00 uur) en Veelerveen ontvangt dan in eigen huis het gepromoveerde SPW uit Stadskanaal. Overigens, door het bestuur van Westerwolde was de derby van deze avond andermaal op een prima manier voorbereid en dat gegeven stond garant voor een gezellige voetbalavond op De Barlage.

Opstelling Westerwolde: Erwin Timmer (K) – Joran Luijten – Rudolf Riks (C) – Tex van Kalmthout (75e min. Peter Beens) – Luca Kiers (85e min. Mikai Luijten) – Tim Huls (60e min. Sander van Hoorn) – Kevin van der Laan – René van der Laan (85e min. Ben Ophof) – Frank Riks – Rudie Bergman – Lars te Bokkel (60e min. Julian Smid)

Scheidsrechter: Dhr. J. Spiegelaar uit Nieuw-Buinen

Amusementswaarde: 6,5

Toeschouwers: 300

Bron en foto’s: HJ Pleiter

Catharina Glazenburg