Wie wint de Pekelder Breedtesportprijs 2025?

PEKELA – Vorig jaar won de samenwerkende voetbaljeugd van Pekela 2000 de gemeentelijke breedtesportprijs. Wie wint deze Pekelder prijs in 2025?
Jaarlijks wordt in december het provinciale Sportgala Groningen georganiseerd. Eén van de vijf categorieën bij dit Sportgala is de Breedtesportprijs. Vanuit iedere Groninger gemeente dingt één kandidaat mee naar deze bijzondere waarderingsprijs. Door deze opzet van de Breedtesportprijs zijn straks alle tien de gemeentes goed vertegenwoordigd bij het Sportgala Groningen.
Om te bepalen welke Pekelder kandidaat voorgedragen wordt voor de provinciale Breedtesportprijs, wordt een gemeentelijke voorronde georganiseerd, waarin ook de winnaar van de Breedtesportprijs Pekela wordt gekozen.
De Breedtesportprijs Pekela wordt uitgereikt aan een persoon, vereniging, organisatie of evenement met Pekelder roots die zich de afgelopen jaren op een bijzondere of positieve manier heeft ingezet voor de breedtesport in de gemeente Pekela. Het gaat dan om activiteiten waardoor de maatschappelijke waarde van sport wordt vergroot. Een onafhankelijke jury bepaalt de winnaar van de Breedtesportprijs Pekela. De winnaar van deze gemeentelijke prijs wordt op maandagavond 10 november bekendgemaakt in MFC de Binding tijdens de gemeentelijke sportverenigingsavond.
Vervolgens wordt de Pekelder kandidaat voorgedragen voor de provinciale Breedtesportprijs Groningen, welke uitgereikt wordt tijdens het Sportgala Groningen op maandag 8 december 2025 in Martiniplaza.
Kandidaten voor de Breedtesportprijs 2025 kunnen aangemeld worden tot en met 3 november 2025 via www.sportgalagroningen.nl/breedtesportprijs. Op de website zijn ook de volledige criteria te vinden. In de aanmelding wordt vermeld voor welke gemeente de kandidaat wordt aangedragen. Na 3 november ontvangen alle gemeentes een overzicht van de kandidaten waarna de gemeentelijke voorrondes plaatsvinden.
Bron: Gemeente Pekela
Catharina Glazenburg