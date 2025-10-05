Zestig nieuwe inwoners maken rondrit door Pekela

PEKELA – Zo’n zestig nieuwe inwoners van de gemeente Pekela stapten zaterdag in de bus voor een kennismakingsrondrit door de gemeente.
De ochtend begon in de raadzaal, waar de inwoners onder het genot van koffie, thee of limonade mét taartje welkom werden geheten. Burgemeester Jaap Kuin en wethouders Ellen van Klaveren en Reiny Kuiper stelden zich daar persoonlijk aan hen voor.
Rond elf uur stonden de bussen voor het gemeentehuis klaar. Tijdens de rit vertelden de wethouders over de hoogtepunten van Pekela, waaronder het standbeeld van Fré Meis, de watertoren en molen De Zwaluw.
Op de terugweg naar het gemeentehuis bleek of iedereen goed had opgelet: de nieuwe inwoners kregen een quiz over wat ze onderweg hadden gehoord en gezien. De winnaars Henk en Helena, Bernard en Rian en team Czech kregen een luchtfoto van Pekela én een Groninger koek.
Het was een geslaagde dag waarop de nieuwe inwoners Pekela een stukje beter hebben leren kennen. Met een tasje vol Pekelder presentjes keerden ze rond één uur huiswaarts.
Bron en foto’s: Gemeente Pekela
Catharina Glazenburg