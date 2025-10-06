Actie tegen digitale criminaliteit in Noord-Nederland van start in Westerwolde

VLAGTWEDDE, BLIJHAM – Vandaag is in Noord-Nederland de aftrap gegeven van de actiedag “Echt niet vandaag”, onderdeel van de Week van de Veiligheid. De campagne richt zich op het voorkomen van digitale criminaliteit, die dagelijks duizenden Nederlanders treft.
In 2024 waren er maar liefst 2,4 miljoen slachtoffers van online criminaliteit – dat zijn ruim 6.500 mensen per dag. Veel voorkomende vormen zijn phishing, WhatsApp-fraude en ransomware. Toch doet slechts een klein deel van de slachtoffers daadwerkelijk aangifte.
Om dit probleem aan te pakken, slaan verschillende partners in Noord-Nederland de handen ineen, waaronder de Werkgroep Cyberveiligheid, Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg Noord-Nederland (RBPO), Platform Veilig Ondernemen Noord-Nederland (PVO), Politie Eenheid Noord-Nederland, Thorbecke Academie, NHL Stenden Hogeschool, Openbaar Ministerie en het RIEC Noord-Nederland.
Zij roepen bedrijven, (semi-)overheden, scholen, verenigingen en inwoners op om tijdens de Week van de Veiligheid in actie te komen.
Meer informatie over activiteiten in de regio is te vinden op www.echtnietvandaag.nl/noord-nl.
Voorlichting in Vlagtwedde en Blijham
In Westerwolde werd de actiedag vandaag ingevuld met voorlichtingsbijeenkomsten in de bibliotheken van Vlagtwedde en Blijham. Om 10.30 uur verzamelden zich zo’n tien belangstellenden in de bibliotheek in Vlagtwedde, waar wijkagent Aaldert Koning uitleg gaf over digitale criminaliteit en hoe men zich daartegen kan beschermen. Onder het genot van koffie en een koek vertelde hij over de verschillende vormen van cybercrime en gaf hij praktische tips om geen slachtoffer te worden. Bezoekers kregen ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen.
Tijdens de bijeenkomst werden ook opnames gemaakt door de projectgroep van Echt niet Vandaag.
Na afloop ontvingen de aanwezigen informatiefolders, waaronder de Cyberkrant en de flyer “7 tips: Voorkom dat je slachtoffer wordt”. Deze folders zijn ook verkrijgbaar in de bibliotheek.
De Week van de Veiligheid loopt nog tot en met 10 oktober.
Foto’s: Anneke de Vries
Catharina Glazenburg