ASTRON en RTV Drenthe presenteren driedelige documentaire ter ere van 75-jarig jubileum

ASSEN – Waar komen we vandaan? En bestaat er buitenaards leven? Al ruim 75 jaar zoeken de wetenschappers van ASTRON, het Nederlands instituut voor radioastronomie in Drenthe, naar antwoorden op deze grote vragen. Ter gelegenheid van dit jubileum brengen ASTRON en RTV Drenthe samen een driedelige documentaire: Gefluister uit het Duister.
Met behulp van de grootste en meest geavanceerde radiotelescopen ter wereld doet ASTRON baanbrekend onderzoek naar het heelal. In Gefluister uit het Duister wordt het verleden, heden en de toekomst van het instituut belicht. RTV Drenthe neemt de kijker mee achter de schermen, volgt de onderzoekers in het veld en laat zien hoe wetenschap steeds dichterbij komt.
“Mensen hebben soms geen idee waar wetenschappers van over de hele wereld op de Drentse heide mee bezig zijn. Radioastronomie is voor velen toch abracadabra. Maar dat is zonde, want er worden zoveel interessante ontdekkingen gedaan,” zegt Martin van der Veen, eindredacteur Cultuur &Educatie van RTV Drenthe. “Door het maken van deze serie is een wereld voor ons opengegaan en we hebben genoten van de verhalen waarin de gepassioneerde wetenschappers ons en de kijkers hebben meegenomen.”
De documentaire is een samenwerking tussen RTV Drenthe, ASTRON, Prasfilm en Studio Noord Nederland, en werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Westerveld en de provincie Drenthe.
Uitzenddata
Gefluister uit het Duister – 75 Jaar ASTRON is te zien bijRTV Drenthe op 7, 14 en 21 oktober om 17.15 uur.
Bron: RTV Drenthe
Catharina Glazenburg