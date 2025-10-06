Beweegtoppers zetten peuters in beweging

PEKELA – Kinderen bewegen minder dan vroeger. Dat merk je later: ze hebben meer moeite met schrijven, knippen en hun ogen worden slechter. Daarom hebben de gemeente Pekela, de kinderopvang en de scholen de handen ineen geslagen om bewegen op jonge leeftijd te stimuleren.
Met de training Beweegtoppers kregen pedagogisch medewerkers en leerkrachten praktische ideeën voor leuke spelletjes op het schoolplein of in de klas.
‘Kruipen is niet alleen goed voor de coördinatie,’ vertelt Marloes de Boer van AlfaCollege. ‘Het maakt ook de vingers, handen, schouders en rug van de peuters sterk. Dat helpt kinderen later om beter te zitten, staan, schrijven en iets vast te houden. Leg een doos op de grond en ze kruipen erin. Kinderen zijn creatief!’
Afgelopen woensdag rondden alle medewerkers van Kidsfirst, Kiwi, Primenius en de scholen Theo Thijssen, De Linde, Groen van Prinsterer, De 7-Sprong, Hendrik Wester, Willibrordus en Feiko Clock de training succesvol af. Gefeliciteerd allemaal en veel plezier en inspiratie met het in beweging brengen van de kinderen!
Bron en foto’s: Gemeente Pekela
Catharina Glazenburg