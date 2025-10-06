Bewoners Oudeschans steken handen uit de mouwen tijdens dorpsschoonmaak

OUDESCHANS – In het vestingdorp Oudeschans hebben 33 inwoners meegedaan aan de jaarlijkse dorpsschoonmaak. Vanaf het Vestingmuseum trokken ze met emmers, sop en poetsdoeken door het dorp om gevels, straatmeubilair en informatieborden schoon te maken. De actie wordt ieder jaar georganiseerd om het historische dorp te onderhouden.
Volgens organisator Renske Lambeck is de opkomst groot voor een dorp van zo’n honderd inwoners. “Het is gewoon iets wat we samen doen. Iedereen pakt een stukje op, en zo houden we het dorp mooi,” vertelt ze.
Dorpsbewoner Cobus Naaijer, die al dertig jaar in Oudeschans woont, hielp ook mee. Op de vraag waarom hij ieder jaar meedoet, zegt hij: “Ik vind het dorp veel te mooi om het niet te doen.”
Verderop in het dorp werd ook op de begraafplaats gewerkt, waar vrijwilligers de paden en grafstenen schoonmaakten. Na een ochtend poetsen sloten de deelnemers af met een zelfgemaakte lunch in het Vestingmuseum.
Malou Vos