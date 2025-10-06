Eigenzinnige en ontroerende film Sorry, Baby in Filmhuis vanBeresteyn

VEEENDAM – Filmhuis vanBeresteyn nodigt filmliefhebbers uit voor één van de meest originele films van het jaar: Sorry, Baby. Dit verfrissende en indringende debuut van Eva Victor wordt op maandag 13 oktober vertoond in vanBeresteyn.
Sorry, Baby vertelt het verhaal van Agnes, een jonge vrouw die enkele jaren geleden een traumatische gebeurtenis meemaakte. Terwijl de wereld om haar heen gewoon doordraait, lijkt haar leven stil te staan. Wanneer haar dierbare vriendin Lydie onverwacht opduikt vlak voor een belangrijke mijlpaal, wordt Agnes geconfronteerd met alles wat ze heeft weggestopt.
Met subtiele humor, tedere momenten en een vleugje absurditeit schetst de film Agnes’ zoektocht naar herstel – bijgestaan door haar chaotische maar hartelijke buurman Gavin en een kitten dat symbool staat voor een nieuw begin. Deze Amerikaanse dramafilm weet een gevoelige snaar te raken zonder zwaar op de hand te worden.
“Sorry, Baby bevat, ondanks wat je mogelijk verwacht bij dit onderwerp, veel humor en lichtheid.” – NRC
Datum: Maandag 13 oktober 2025
Aanvang: 19.30 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Catharina Glazenburg
Bron: vanBeresteyn