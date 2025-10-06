Gemeente Oldambt steekt de regenboogvlag uit

WINSCHOTEN – Aan het gemeentehuis in de Langestraat in Winschoten wappert deze week de regenboogvlag. Wethouder Gert Engelkens hees de vlag samen met burgemeester Cora-Yfke Sikkema, wethouders Jurrie Nieboer en Erich Wünker en Harm Tuin, die een persoonlijk verhaal vertelde over zijn ervaringen met homoseksualiteit in de ouderenzorg.
Roze uitgelicht
Niet alleen op het gemeentehuis maar ook op allerlei andere plekken in de gemeente hangt de vlag uit, zoals bij de politie, de brandweer en op verschillende scholen. Ook zijn de molens in de gemeente Oldambt roze uitgelicht.
In de Regenboogweek van 4 tot en met 12 oktober staan ze in de gemeente Oldambt stil bij het belang om openlijk uit te kunnen komen voor je geaardheid of genderidentiteit. De hele week lang worden allerlei activiteiten georganiseerd, waaronder het hijsen van de regenboogvlag, de film ‘A Nice Indian Boy’ in De Klinker en een gezellige middag in Jongerencentrum ’t Spoor.
Bron: Gemeente Oldambt
Catharina Glazenburg