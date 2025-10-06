Gidsenestafette, een uitdagende dagwandeling

HOOGHALEN – Op zondag 19 oktober organiseert Nationaal Park Drentsche Aa een bijzondere dagwandeling voor geoefende wandelaars. Vanuit de parkeerplaats van het Herinneringskamp Westerbork (Oosthalen 8 in Hooghalen) trekken ze de natuur in voor een stevige tocht van ca. 16 kilometer.
- Tijd: 10:00 – 16:00 uur
- Duur/afstand: ca. 6 uur – 16 km
- Kosten: Gratis deelname (vrijwillige bijdrage voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa wordt op prijs gesteld).
- Doelgroep: Geoefende wandelaars
Tijdens deze wandeling nemen Nationaal Park gidsen je mee langs verborgen paden en uitgestrekte landschappen. Elk van hen vertelt vanuit zijn of haar eigen fascinatie over de rijke natuur en cultuur van dit unieke gebied. Je loopt over de stille zandverstuivingen van het Groote Zand en langs de weidse heidevelden bij het bijzondere hoogveen van het Hingsteveen.
Onderweg stoppen ze voor een gezamenlijke lunchpauze op een mooie plek in de natuur – neem hiervoor zelf eten en drinken mee.
Praktische informatie:
De route is ca. 16 km en duurt zo’n zes uur. Het terrein is soms moeilijk begaanbaar: stevige, waterdichte wandelschoenen zijn noodzakelijk. Ook een verrekijker wordt aanbevolen. Honden zijn niet toegestaan.
Een unieke kans om samen met onze gidsen het Drentsche Aa-gebied intensief te beleven – een dag vol natuur, stilte en verhalen!
Bron: NP Drentsche Aa
Catharina Glazenburg