Klaverjasseizoen v.v. Westerwolde gaat vrijdag 10 oktober van start

VLAGTWEDDE – Ook in het seizoen 2025 / 2026 organiseert de activiteitencommissie van de v.v. Westerwolde weer een klaverjascompetitie.
Vrijdagvond 10 oktober is de eerste speelavond van de totaal zeven avonden die er gepland staan voor dit seizoen. De kaartavond vindt plaats in de kantine van de vereniging op sportpark De Barlage aan de Spetsebrugweg in Vlagtwedde. Het is de bedoeling dat er die avond om 19.30 uur wordt begonnen. De eerste kop koffie (met cake of koek) is gratis en aan het eind van de avond gaat iedere deelnemer met een prijs naar huis. Iedereen mag aan deze klaverjascompetitie deelnemen, wel of geen lid van de v.v. Westerwolde.
De klaverjascompetitie omvat dus zeven speelavonden. Wil men in aanmerking komen voor het klaverjaskampioenschap van de v.v. Westerwolde, dan moet men in ieder geval vijf keer hebben deelgenomen. Bij meerdere deelnames worden de laagste score(s) weggestreept. Uiteraard is deelname aan een enkele klaverjasavond ook mogelijk. In principe hoeft men zich niet op te geven voor de kaartavonden.
Met enig voorbehoud zijn de overige klaverjasavonden op de volgende data gepland: 7 november – 12 december – 16 januari – 13 februari – 13 maart – 10 april. Deze data vallen alle op een vrijdag. Als afsluiting van het seizoen organiseert de commissie op vrijdag 15 mei wederom het Open Vlagtwedder Kampioenschap Kalverjassen.
Graag nodigt de activiteitencommissie iedereen die belangstelling en zin heeft in een gezellige avond kaarten dan ook van harte uit dit seizoen deel te nemen. En neem gerust iemand mee die ook in een gezellige sfeer een avondje van vier rondes met elk twaalf partijen wil klaverjassen.
Bron: HJ Pleiter
Catharina Glazenburg