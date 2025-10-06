DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Aschendorf
Woensdag 1 oktober is tussen 7.45 en 14.15 uur is op een parkeerplaats aan de Am Voßschloot 3 in Aschendorf een grijze Kia Picanto aangereden. De schade wordt op 1.000 euro geschat. De veroorzaker is onbekend. Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen 04961 9260.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg