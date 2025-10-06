Ontwikkelaars aan de slag voor Boermarke 2

VLAGTWEDDE – Drie ontwikkelaars werken momenteel aan een plan voor Boermarke 2. Ze zijn gekozen via een loting door een notaris en doen dit op basis van de uitvraag van de gemeente. De uitvraag is opgesteld op basis van de woonvisie van de gemeente en de inbreng van omwonenden. Eind oktober leveren de ontwikkelaars hun plan in bij de gemeente. Begin 2026 maakt de gemeente bekend welk plan is gekozen.
Westerwolde heeft een grote behoefte aan nieuwe woningen. Volgens de Woonvisie zijn er in de komende jaren zeker 441 extra woningen nodig. Boermarke 2 kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. “We zoeken een ontwikkelaar die niet alleen mooie woningen bouwt, maar ook echt kijkt naar wat past bij Vlagtwedde,” zegt wethouder Kuper.
Er worden 24 tot 27 sociale huurwoningen gebouwd. Woningcorporatie Acantus gaat deze woningen verhuren. Er komen ook betaalbare koopwoningen en er zal genoeg ruimte zijn om te parkeren. In het plan komen verschillende soorten woningen, zoals vrijstaande huizen, rijwoningen, hofjeswoningen. Er komen ook vrije kavels. De speeltuin blijft op dezelfde locatie.
Het beste plan wordt gekozen. Daarna wordt begin 2026 een overeenkomst gesloten met de ontwikkelaar van het winnende plan. Om de woningen te kunnen bouwen, moet het omgevingsplan worden aangepast. Als het omgevingsplan door de gemeenteraad is goedgekeurd, starten de voorbereidingen op de locatie. Denk aan het klaarmaken van de grond, het aanleggen van wegen, leidingen en andere voorzieningen. Daarna kan medio 2026 de bouw van de eerste woningen beginnen.
Als alles volgens plan verloopt worden de eerste woningen medio 2028 opgeleverd.
Bron: Gemeente Westerwolde
Catharina Glazenburg