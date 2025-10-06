Peter Feiken, Senior Accountmanager Benelux bij Royal Avebe, verzorgt lezing in Museum Collectie ter Borg

VEENDAM – Op zondag 19 oktober verzorgt Peter Feiken, Senior Accountmanager Benelux bij Royal Avebe, een lezing in Museum Collectie ter Borg.
De vakanties zijn voorbij, de scholen zijn weer begonnen, de boeren zijn druk met de oogstwerkzaamheden, kortom, de herfst is begonnen. U hebt de aardappelauto’s vast al wel weer zien rijden. Zij brengen de aardappelen naar de fabrieken van Avebe. Behalve het zetmeel, worden tegenwoordig ook de eiwitten gewonnen en verwerkt.
Daarom heeft Museum Collectie ter Borg/ de Stainkroeg Peter Feiken, Senior Accountmanager Benelux bij Royal Avebe, uitgenodigd om een inleiding te houden over de uitdagende toepassingsmogelijkheden van de plantaardige eiwitten uit de zetmeelaardappelen.
De lezing vindt plaats op zondag 19 oktober 2025, van 14.00 uur – 16.00 uur, in Museum Collectie ter Borg/ de Stainkroeg, Ommelanderwijk 51B, Veendam. Klik HIER voor meer informatie.
Het belooft een interessante middag te worden.
U bent van harte welkom!
Bron: Corrie Uniken, Museum Collectie ter Borg
Catharina Glazenburg