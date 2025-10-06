Plaatselijk Belang Rhederbrug organiseert spooktocht

Foto: Jacob Musch
- CG - Gemeente Westerwolde

BELLINGWOLDE, RHEDERBRUG – Op zaterdag 8 november organiseert Plaatselijk Belang Rhederbrug weer een spooktocht.

De start is vanaf 18.30 uur in Buurthuis de Brug, Rhederweg 174 Bellingwolde. Tot 4 november kun je je inschrijven. Meld je, als individu of als groep, aan op tel.nr. 06-11144968 of via Facebook.

Kinderen (onder de 14 jaar) kunnen onder begeleiding van tenminste één volwassene meedoen.

Meedoen is voor iedereen op eigen risico. Honden zijn niet toegestaan.

Tip: Neem een pen mee!

Meer info: Op Facebook van Plaatselijk Belang Rhederbrug.

Bron: Jan Albert Groen

Catharina Glazenburg

