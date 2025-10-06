Plaatselijk Belang Rhederbrug organiseert spooktocht

BELLINGWOLDE, RHEDERBRUG – Op zaterdag 8 november organiseert Plaatselijk Belang Rhederbrug weer een spooktocht.
De start is vanaf 18.30 uur in Buurthuis de Brug, Rhederweg 174 Bellingwolde. Tot 4 november kun je je inschrijven. Meld je, als individu of als groep, aan op tel.nr. 06-11144968 of via Facebook.
Kinderen (onder de 14 jaar) kunnen onder begeleiding van tenminste één volwassene meedoen.
Meedoen is voor iedereen op eigen risico. Honden zijn niet toegestaan.
Tip: Neem een pen mee!
Meer info: Op Facebook van Plaatselijk Belang Rhederbrug.
Bron: Jan Albert Groen
Catharina Glazenburg