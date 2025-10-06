Pop- en rockmuziek op de dinsdag bij Tony’s Pop Uur

STUDIO RADIO WESTERWOLDE – Morgen van 18.00 uur tot 20.00 uur weer een nieuwe aflevering van Tony’s Pop uur op RTV Westerwolde. Een informatief wekelijkse muziekprogramma waar je vooral niet alledaagse pop- en rockmuziek uit de vervlogen tijden hoort.
En wat krijg je zoal te horen, welnu zoals je gewend bent muziek die ademt – een reis door klank en gevoel. Van het zachte begin van Coldplay’s The Scientist tot de rauwe ziel van Chris Stapleton en Anthony Gomes, ontvouwt zich een verhaal over zoeken, verliezen en weer opstaan. Hollow Coves en Di-rect fluisteren over verbondenheid, terwijl Zucchero en Herman Brood herinneren aan vriendschap en vrijheid. Zelfs in de schaduw van de nacht blijft er licht – van Nena’s vuurtoren tot de dromerige hoop van Son Mieux.
In het tweede uur breekt de dageraad aan met Uriah Heep’s July Morning. De regen van Kane wast het oude weg, en bij George Harrison en Neil Young vinden we de kracht van het leven zelf terug. Natalie Merchant brengt troost, de Blues Brothers brengen vuur, en met Sting en Zucchero eindigen we waar we begonnen: bij de schoonheid van de tijd en de eeuwige adem van muziek.
Kortom: een muzikale achtbaan die je niet wilt missen!
Ben je nieuwsgierig?
Luister dan morgen van 18.00 uur tot 20.00 naar Tony’s POP UUR op RTV Westerwolde.
Presentatie: Tony Klaassens
Catharina Glazenburg