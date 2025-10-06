Roelf en Reina uit Oude Pekela een briljanten paar

OUDE PEKELA – Roelf (91) en Reina Bos (89) uit Oude Pekela gaven 65 jaar geleden het jawoord in de kerk van Steenwijk. Hoe een boerenzoon onder de rook van Oude Pekela en een meisje uit Steenwijk elkaar wisten te vinden in Zuidlaren.

Eind jaren vijftig van de vorige eeuw overlegde Roelf van de boerderij aan de Oogstweg op de grens van Oude Pekela en Winschoten met zijn kameraadje wat ze die zaterdagavond gingen doen. ‘Eem keer wat aans wat’, was de gezamenlijke conclusie.

Dat ‘aans wat’ werd het bezoeken van een openluchtspel in Zuidlaren. En daar heeft Roelf nooit spijt van gehad. Op de tribune in Zuidlaren zag hij namelijk hij een heel mooi wichtje zitten. Na afloop schuifelde hij voorzichtig haar kant op en raapte al zijn moed bijeen om met het meisje van de naaikamer van het gesticht Dennenoord te praten.

Dat lukte en hij wist zelfs haar adres te ontfutselen. Na enkele ‘romantische’ brieven richting Steenwijk en vice versa vonden Roelf en Reina elkaar om twee jaar later te trouwen. Reina moest haar werk in Zuidlaren opzeggen en verhuisde naar de Oogstweg waar Roelf de boerderij van zijn ouders overnam.

Samen bestierden ze decennialang de boerderij met graan en bieten en kippen. Het 65-jarig huwelijk bracht hen vijf kinderen, 11 kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

Roelf was behalve boer ook ooit invaller Tamboer Maitre (stokzwaaier) van muziekvereniging SDG en actief lid van de gymvereniging VOMOS (Vele Oefening Maakt Ons Sterk). Reina vindt al sinds haar jonge jaren afleiding in het breiwerk. Zo heeft ze een kleine twee honderd kinderdekens gebreid voor kinderen in oorlogsgebieden.

De boerderij is al lang verkocht en nu woont het briljanten paar met veel plezier aan de Roerdomp in Oude Pekela. Burgemeester Jaap Kuin kwam woensdagmiddag op bezoek. Bij de uitwisseling van de cadeaus viel er een fotolijst op de grond. Met als gevolg enkele glasscherven. Maar zoals het spreekwoord zegt: Scherven brengen geluk. Ook voor het briljanten bruidspaar.

Bron: Gemeente Pekela

Catharina Glazenburg