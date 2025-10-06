RT 41 organiseert bingo voor het Goede Doel

WINSCHOTEN – Op zaterdag 25 oktober is het tijd voor de gezelligste bingoavond van Oldambt.
RT41 organiseert een Bingo met live DJ voor het Goede Doel! De opbrengst van deze bingo gaat naar Speeltuin Beerta ’t Speulparadies, waar ze samen geld inzamelen voor een mooie verbouwing.
Hoofdprijzen
Reischeque t.w.v. € 750,-
SONY Playstation 5
Wil je zeker zijn van een plek? Reserveer snel via een mail naar bingo@rt41.nl en geef aan met hoeveel personen je komt.
Datum: zaterdag 25 oktober 2025
Tijd: aanvang om 20:00 uur
Locatie: Carambole, Winschoten
Bron: Ronde Tafel 41
Catharina Glazenburg