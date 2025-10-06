Scootmobieltocht door Pekela

OUDE PEKELA – Op donderdag 16 oktober organiseert de Badde weer een gezellige scootmobieltocht voor inwoners uit Pekela!
De start is om 13:30 uur vanaf molen de Onrust (Raadhuisplein, Oude Pekela) voor een mooie rit door Pekela. Ze eindigen bij de Binding, waar ze gezellig afsluiten met een kopje koffie of thee.
Deelname is gratis! Zorg ervoor dat de scootmobiel goed is opgeladen, zodat u de tocht zonder problemen kunt maken.
Zin om mee te rijden? Aanmelden kan bij buurtwerker Annemiek via 06-11045653 of per e-mail: a.bakker@debadde.nl
Bron: Annemiek Bakker
Catharina Glazenburg