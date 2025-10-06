Tennessee Studs vieren 25 jaar eigenzinnige bluegrass bij d’Rentmeester

VALTHERMOND – Op zondagmiddag 12 oktober speelt de band Tennessee Studs in Concertboerderij d’Rentmeester in Valthermond. Met vijf muzikanten, een koffer vol snaarinstrumenten en een flinke dosis spelplezier brengen ze een akoestisch jubileumconcert dat bruist van energie, humor en vakmanschap.
Een kwart eeuw geleden begon het avontuur van de Tennessee Studs, inmiddels een vaste naam
binnen de Nederlandse Americana- en bluegrassscene. De band bestaat uit drie Amsterdammers, een Rotterdammer en een Canadees: vijf doorgewinterde muzikanten die elkaar al jaren vinden in hun liefde voor folky, funky en freaky originals. Van mandoline tot fiddle, van dobro tot telecaster, elk nummer is een klein feestje van samenspel en zangharmonie. Jeroen Schmohl – bekend van eerdere optredens bij d’Rentmeester met The String Beans – maakt deel uit van de formatie, waarin alle leden schrijven, zingen en spelen.
De karakteristieke zaal van d’Rentmeester, bekend om haar warme akoestiek en intieme sfeer, past
perfect bij deze muziek vol twang, soul en plezier. Hier komen de subtiele klanken van de
snaarinstrumenten tot hun recht, terwijl de energie van de band de ruimte vult. Een ideale plek dus
voor een middag vol eigenzinnige bluegrass op topniveau.
Zondag 12 oktober | 15.00 uur | Concertboerderij d’Rentmeester, Valthermond
Meer info via www.drentmeester.nl
Zaal open: 14:30 uur
Start concert: 15:00 uur
Bron: Elise Kerner
Catharina Glazenburg