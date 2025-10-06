Van de virtuele oogpoli tot tafeltennis voor blinden: de Oogdag Groningen-Drenthe wil mensen met een oogaandoening informeren en samenbrengen

GRONINGEN, HOOGKERK – Op zaterdag 11 oktober organiseert de Oogvereniging de Oogdag Groningen-Drenthe. Interessante lezingen en workshops, een beurs met relevante standhouders en volop ruimte om elkaar te ontmoeten. De Oogdag Groningen-Drenthe is de place to be, als je een oogaandoening of visuele beperking hebt.

Tips voor het dagelijkse leven

Naast lezingen over de virtuele oogpoli en een nieuwe, patiëntvriendelijke methode om het gezichtsveld te meten zijn er workshops over omgaan met verlies van zicht en de relatie tussen slechter zien en vermoeidheid. Ook worden tips en adviezen gegeven hoe je dagelijkse leven gemakkelijker in te richten, als je een visuele beperking hebt. En worden handvatten aangereikt, als je in zowel zien als horen beperkt bent.

Informatieve beurs

Hulpmiddelen kunnen het dagelijkse leven voor blinden en slechtzienden vergemakkelijken. En de ontwikkelingen staan niet stil. Een vijftal bedrijven presenteert hun aanbod, van eenvoudig, maar effectief tot zeer gesofisticeerd. Van een apparaatje dat de ondertitels op tv voorleest tot zeer geavanceerde loepen. Daarnaast staan er op de beurs organisaties die advies geven en ondersteuning bieden.

Sport en spel

Vaak denken mensen die slechtziend zijn geworden dat hobby’s en sport niet meer mogelijk zijn. Niets is minder waar. Op de Oogdag worden verschillende hobby’s en spelletjes gedemonstreerd, kan je tandems uittesten of meedoen aan een clinic showdown, dat is een soort tafeltennis voor blinden.

Elkaar ontmoeten

Wie vooral behoefte heeft om met anderen die hetzelfde meemaken, te praten en ervaringen te delen, kan terecht bij het Oogcafé XL. En als je gewoon even wil bijkomen van zoveel informatie en indrukken, dan kan je daar een kopje koffie of thee drinken.

De Oogdag Groningen-Drenthe wil vooral duidelijk maken dat, ondanks je visuele beperking, er nog heel veel mogelijk is. En ook: je staat er niet alleen voor, als je van de oogarts te horen hebt gekregen dat je een onbehandelbare oogaandoening hebt.

Praktische informatie

De Oogdag Groningen-Drenthe wordt op zaterdag 11 oktober gehouden tussen 13.00 en 16.30 uur (vrije inloop). Locatie is Van der Valk Hotel Groningen-Hoogkerk, Borchsingel 53, 9766 PP Eelderwolde. Gratis entree.

Meer informatie op www.oogvereniging.nl/oogdaggroningen.

Bron: Geert De Breucker

Catharina Glazenburg