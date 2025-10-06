Welkom in de kringloop van Toneelvereniging Jipsinghuizen

JIPSINGHUIZEN – Bij toneelvereniging Jipsinghuizen zijn ze de nieuwe klucht: Puinhoop in de kringloop aan het repeteren. Hieronder een door Janneke Santing ingezonden artikel:
We zijn er weer! Vanavond voor het eerst weer in ons vertrouwde buurthuis in Jipsinghuizen. Wat fijn om weer op het toneel te staan. En wat zijn we blij met de nieuwe vloer! Geen gekraak meer, dus we zijn dit jaar luid en duidelijk te verstaan.
We zouden het leuk vinden als jullie volgend jaar bij ons langskomen in onze gezellige kringloop. Daarom kunt u vanaf nú kaarten bestellen. Wij hebben er weer zin in!
In 2026 spelen voor u: Anita Heeres, Bianca Heijes, Anita Koers, Janet Huizingh, Scholte Boekholt, Derk Boerma, Wilfred Prins, Mark Bos en Janneke Santing op:
Zaterdag 10 januari
Vrijdag 16 januari
Zaterdag 17 januari
Vrijdag 23 januari
Zaterdag 7 februari
Zaterdag 14 februari
Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.00 uur.
En vanaf nú kunt u kaarten reserveren bij Bianca Heijes 06-12234356 (Kaarten contant betalen aan de kassa)
Locatie Buurthuis Jipsinghuizen.
Janneke Santing