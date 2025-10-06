Zondag 12 oktober: het eerste megatransport van Veendam naar Ter Apelkanaal

VEENDAM, TER APELKANAAL – Op zondag 12 oktober is het eerste van zes indrukwekkende transformatortransporten. Deze megatransporten rijden in oktober en november door uw buurt, op weg naar het nieuwe hoogspanningsstation Zuid-Groningen in Ter Apelkanaal. De transformatoren zijn enorm zwaar: 312.700 kilo per stuk.
Wat is een transformator?
Een transformator is een groot apparaat dat stroom omzet van hoge spanning naar lagere spanning. Onze transformatoren brengen de spanning van 380.000 volt naar 110.000 volt. Daarna brengt de regionale netbeheerder Enexis de spanning nog verder naar beneden. Zo kan de stroom veilig bij u in huis komen.
Hoe groot zijn de transformatoren?
- 12 meter lang
- 3,5 meter breed
- 5,7 meter hoog
- 312.700 kilo (vergelijkbaar met een Boeing 747)
Wanneer rijden ze?
De zes transformatoren worden gemaakt in een fabriek van Royal Smit in Nijmegen en per schip naar Veendam gebracht. Wagenborg vervoert de transformatoren op zes zondagen in oktober en november naar Ter Apelkanaal. Op zondag is er het minste verkeer op de wegen, waardoor overlast wordt beperkt. Daarnaast is het belangrijk om goed zicht te hebben op het transport. Daarom doen ze het vervoer overdag en niet in de avond.
De transporten zijn gepland op:
- 12 oktober
- 19 oktober
- 26 oktober
- 2 november
- 9 november
- 16 november
Reservedata:
- 23 november
- 30 november
De transporten starten om 7.00 uur en komen rond 15.00 uur aan op hoogspanningsstation Zuid-Groningen. De wegen zijn alleen even dicht als het transport langskomt.
Er wordt hard gewerkt aan een veilig vervoer van de transformatoren. Als u kijkt naar één van de transporten:
- Houd minstens 10 meter afstand van het vervoer
- Volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars
- Parkeer op deze dagen niet tussen 7.00 en 15.00 uur op of langs de route
Meer weten?
Wilt u weten, kijk dan op de website: www.tennet.eu/zuid-groningen.
Bron/foto’s: Marco Bos, TenneT
Catharina Glazenburg