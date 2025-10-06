Zondag 12 oktober: het eerste megatransport van Veendam naar Ter Apelkanaal

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 6 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKING EN BUITJES | LATER DEZE WEEK MEER ZON

De wind is vandaag veel minder sterk dan gisteren met windkracht 2 tot 4 uit het westen tot noordwesten, maar het is overwegend bewolkt en regelmatig valt wat regen of motregen. Koud is het niet maar zeker ook niet warm: vanochtend is het 12 tot 14 graden, de maximumtemperatuur voor vanmiddag is ongeveer 15 graden.

Morgen is er ook weinig zon en ook dan kan er soms wat lichte regen vallen, maar de meeste tijd kan je het morgen wel droog noemen. Woensdag is het niet veel anders met bewolking en soms wat lichte regen, maar daarna draait de wind naar het noordwesten. Dan krijgen te maken met drogere lucht en dat betekent zonnige perioden met meestentijds droog weer. De maximumtemperatuur komt later in de week uit op 15 of 16 graden, minimumtemperaturen id die fase rond de 10 graden.

Het volgende weekend lijkt trouwens redelijk rustig te blijven, met vrij veel opklaringen en meestal droog weer.