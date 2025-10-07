Chantal krijgt 500e mbo-praktijkverklaring in arbeidsmarktregio Groningen Noord-Drenthe

WINSCHOTEN, HOOGEZAND – Chantal Huisman uit Winschoten kreeg op 6 oktober de 500e mbo-praktijkverklaring in de arbeidsmarktregio Groningen Noord-Drenthe. Samen met twee collega’s kreeg ze de verklaring uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het McDonald’s restaurant in Hoogezand.

Chantal werkt bij de McDonald’s in Winschoten. Met de praktijkverklaring kan Chantal aantonen wat ze heeft geleerd als assistent horeca, voeding en voedingsindustrie. Daarvoor hoefde ze niet naar school; ze leerde het vak in de praktijk via McDonald’s en SVO-vakopleider food. SVO is de vakopleider voor de foodbranche en leidt vakmensen op voor versspeciaalzaken, supermarkten, versindustrie, horeca en foodservicebedrijven. De mbo-praktijkverklaring van SVO is een landelijk getuigschrift vanuit het mbo.

Waardering

Wethouder Ger Klein van gemeente Oldambt: “Het is mooi om te zien dat iedereen een vak kan leren, niet alleen via een opleiding op school, maar ook op de werkvloer. Fijn ook dat mensen erkenning en waardering krijgen voor wat ze laten zien in de vorm van een officieel document. Ik hoop dat er nog vele praktijkverklaringen bijkomen en nog meer werkgevers dit voorbeeld volgen.”

Jeroen Kleve, Restaurantmanager en begeleider van Chantal vertelt: “Wanneer je mensen het vertrouwen en de waardering geeft voor wie ze zijn, ontstaan er langdurige samenwerkingen waarin mensen boven zichzelf uitstijgen. Chantal maar ook andere leerlingen zijn daar het levende bewijs van: al meer dan 10 jaar zijn zij de vertrouwde gezichten die McDonald’s Winschoten schoon, gastvrij en lokaal geworteld houden.”

Een voorbeeld voor werkgevers

McDonald’s is als erkend leerbedrijf voor praktijkleren een voorbeeld voor werkgevers. Voor werkgevers maakt de praktijkverklaring duidelijk wat een werknemer in huis heeft. In een praktijkverklaring geeft de werkgever aan welke werkprocessen de werknemer heeft geleerd in het bedrijf. Met de verklaring kan een werkgever werknemers in de praktijk op maat opleiden. Dit biedt kansen in sectoren met een tekort aan personeel. Voor een deel van de doelgroep is het de eerste keer dat ze een leertraject met een officieel document vanuit het mbo, de mbo-praktijkverklaring, afronden: een positieve leerervaring, die zorgt voor meer zelfvertrouwen en mensen stimuleert zich te blijven ontwikkelen.

Praktijkleren

Wil je medewerkers en werkzoekenden ook de kans geven op een praktijkverklaring? Ben je al een erkend leerbedrijf of wil je dat graag worden? Doe dan mee met praktijkleren! Kijk voor meer informatie op www.werkcentrumgroningennoorddrenthe.nl/praktijklerenMcDonald’s.

Bron: Gemeente Oldambt

Catharina Glazenburg