Concert: Helene meets Kruizinga, Doddema en Tabak

VALTHERMOND – Zin in een gezellige avond vol ontmoetingen? Dan moet u er 1 november bij zijn. Helene Neijmeijer ontmoet de muzikanten Bart Kruizinga, Eltje Doddema en Harm Tabak. Muzikanten met allen een eigen carrière, maar die elkaar ook hebben gevonden om samen op pad te gaan. Dit keer met Country, Country Rock, Streektaal & meer . . . Saillant detail, Helene brengt ook sámen met de mannen een aantal nummers ten gehore.
Wanneer:
zaterdag 1 november 2025 om 20.00 uur.
Reserveren noodzakelijk!
Pand 405 Music, Expo & Art
Zuiderdiep 405
7876 AW Valthermond
Bron: Helene Neijmeijer