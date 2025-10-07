Dirk Kome te gast bij het Nut Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Op 23 oktober verzorgt Geert Dirk Kome een lezing voor Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, afdeling Bellingwolde.
Dirk Kome, fotograaf/schrijver, onderzocht het leven en werk van fotograaf Tonnis Post (1877-1930). In een tijd dat een foto een bijzondere luxe was en slechts een enkeling een camera bezat fotografeerde Post het verlaten van de negentiende eeuw.
Tegenwoordig is deze fotograaf vrijwel vergeten, maar vele kennen zijn foto’s van bewoners van de plaggenhutjes in Westerwolde.
De lezing zal worden gehouden in De Meet, Dorpsplein 6 te Bellingwolde.
Aanvang 20.00 uur.
Ook nieuwe leden zijn van harte welkom.
Bron: Het bestuur van het Nutsdepartement Bellingwolde
Catharina Glazenburg