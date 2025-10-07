Dollard College PrO Winschoten trapt week van de mentale gezondheid af

WINSCHOTEN – Gisteren werd bij Dollard College PrO Winschoten de mentale 10daagse afgetrapt.
Twee schoolweken lang staat de mentale gezondheid centraal. Tijdens deze periode komen thema’s aan bod zoals elkaar beter leren kennen, een gezonde leefstijl, seksuele ontwikkeling, geldzaken en digitale veiligheid. Er zijn diverse activiteiten gepland, waaronder gastlessen, voorstellingen, gezamenlijke lunches en sport- en spelmomenten.
De feestelijke opening vond maandagochtend om 10.15 uur plaats. Wethouder Jurrie Nieboer was hierbij aanwezig, samen met andere genodigden. De school was feestelijk aangekleed met vlaggetjes en een rode loper. Er werden smoothies geserveerd en er werd een cadeau voor de theorielokalen onthuld. De heer Nieboer sprak de jongeren toe en benadrukte: “Wanneer er iets aan de hand is, hoe klein ook, praat erover. Blijf er niet mee rondlopen, maar meld het!”
Samen met een leerling onthulde hij een aantal cadeaus. Deze werden in de klas uitgepakt. De ideeën voor deze cadeaus; materiaal om te helpen met concentratie maar ook dingen om samen te doen, zijn onder andere door de leerlingenraad bedacht.
Bron en foto’s: Jos Begeman
Catharina Glazenburg