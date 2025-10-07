Gezellige najaarsmarkt in centrum Veendam

VEENDAM – Zaterdag 11 oktober is in het centrum van Veendam een gezellige najaarsmarkt.
In het gehele centrum worden gezellige kramen opgesteld en ook diverse ondernemers gaan met hun producten naar buiten. “We zien dat dergelijke markten veel bezoekers op de been brengen” zegt de promotiemanager van Veendam”.
“De kramen staan verdeeld over het hele centrum. Op het Veenlustplein, Raadhuisplein en het hoge gedeelte van het Museumplein staan kramen maar ook in de Kerkstraat en op de Promenade. “De vakantiemarkten zijn ook altijd een groot succes in Veendam en misschien is dit wel een Lutje vakantiemarkt”.
De najaarsmarkt in het centrum van Veendam is van 10:00 uur tot 16:30 uur. I.v.m. de markt is de Kerkstraat van 08:00 uur tot 18:00 uur afgesloten voor alle verkeer.
Bron: Peter Panneman
Catharina Glazenburg