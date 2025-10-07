DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Op maandag 6 oktober omstreeks 13.30 uur werd in de Richardstraße in Papenburg een 23-jarige man beroofd. Volgens de huidige informatie liep de man richting het Hauptkanal, toen hij bij de kruising met de Dietrich-von-Velen-Straße plotseling werd aangevallen door drie onbekende mannen. Twee daders hielden hem vast terwijl ze zijn heuptasje afpakten. De daders vluchtten vervolgens in onbekende richting.
De gestolen tas bevatte onder andere een mobiele telefoon, contant geld, persoonlijke documenten en een pinpas. Een onmiddellijke klopjacht op de daders is tot nu toe zonder resultaat gebleven.
De drie mannen worden als volgt omschreven:
- allen mannen, met een mediterraan uiterlijk,
- droeg zwarte North Face-jassen,
- een van de daders was ongeveer 1,80 meter lang en had een druppelvormige tatoeage op zijn rechtergezicht. De politie Papenburg verzoekt getuigen die informatie kunnen verstrekken over de daders of hun verblijfplaats, te bellen naar 04961 / 9260.
Gisteren vond tussen 12.45 en 13.30 uur op de Deverweg in Papenburg een aanrijding plaats waarbij iemand doorreed. Een nog onbekende bestuurder beschadigde tijdens het uitparkeren een geparkeerde grijze Dacia Sandero. De bestuurder verliet vervolgens de plaats van het ongeval. De politie Papenburg neemt informatie op via 04961 9260.
Weener
Tussen 1 oktober 15.00 en 6 oktober 13.00 uur heeft een onbekende dader van een afgemelde auto van een 47-jarige man alle vier de autobanden en velgen gestolen. De Golf stond geparkeerd in de Norderstraße, ter hoogte van huisnummer 59. De wagen was op een rotsblok geplaatst en de wielen waren verwijderd. Getuigen met informatie worden verzocht contact op te nemen met de politie.
Gisteren brak omstreeks 16.30 uur op de eerste verdieping van een appartementencomplex aan de Friesenstraße een kamerbrand uit. De brand werd veroorzaakt door een elektrisch fornuis in de keuken dat niet was uitgeschakeld. Niemand raakte gewond. De bewoner was op dat moment niet in zijn appartement. Het gebouw raakte niet beschadigd. De gemeente Weener zorgde voor vervangende huisvesting voor de getroffen persoon. De brandweer kwam met ongeveer 60 man ter plaatse.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg