Leerlingen OBS De Sleutel en burgemeester Annelies Pleyte ontbijten samen

VEENDAM – Deze week is het de week van ‘Het Nationaal Schoolontbijt’. Burgemeester Annelies Pleyte ontbeet vanmorgen, samen met de wethouders Ans Grimbergen, Henk Jan Schmaal, en Bert Wierenga, in de raadzaal van het gemeentehuis in Veendam met leerlingen van groep 6/7 van OBS De Sleutel uit Wildervank.
Het burgemeestersontbijt maakt deel uit van de week van ‘Het Nationaal Schoolontbijt’. Zo’n 284 gemeenten in heel Nederland nemen deze week deel aan het burgemeestersontbijt. Burgemeester Annelies Pleyte heeft de leerlingen van OBS De Sleutel uitgenodigd om te komen ontbijten. Een leerzame en gezellige ochtend, waarbij zij samen met de kinderen sprak over het belang van gezond ontbijten. Ontbijten ze elke dag, wat eten de kinderen het liefste en waarom is deze maaltijd zo belangrijk.
Het Nationaal Schoolontbijt
Het burgemeestersontbijt vindt een week lang plaats op verschillende plekken in Nederland, in samenwerking met gemeentes, bakkers en scholen in heel Nederland. Het komt vanuit de organisatie van het Nationaal Schoolontbijt en vindt plaats tijdens de Week van Ons Eten waarin bewust genieten van goed en gezond voedsel centraal staat. Het is een kans om het belang van een gezond ontbijt te onderstrepen.
Bron en foto’s: Peter Panneman
Catharina Glazenburg