Opening expositie: Het Perfecte Plaatje Pekela

OUDE PEKELA – Vanmiddag werd in het gemeentehuis van Oude Pekela de expositie Het Perfecte Plaatje Pekela officieel geopend. In de hal van het gemeentehuis zijn 21 indrukwekkende foto’s te bewonderen, gemaakt door 11 enthousiaste hobbyfotografen uit de gemeente. De foto’s werden via de mail of WhatsApp ingezonden.
De expositie is tot stand gekomen dankzij de inzet van Haarwerk Atelier Margriet, Studio4Reklame, de Gemeente Pekela en natuurlijk de deelnemende fotografen zelf. Uit maar liefst 186 ingezonden foto’s selecteerde de jury uiteindelijk 21 werken – geen gemakkelijke opgave. De foto’s zijn blind beoordeeld, waardoor kwaliteit en creativiteit voorop stonden. Opvallend detail: van fotograaf Gerrie Groenhof werden vier foto’s gekozen, die zó verschillend waren dat de jury niet doorhad dat ze van dezelfde maker afkomstig waren.
De opening werd verricht door wethouder Ellen van Klaveren en organisator Margriet Bijholt. Tijdens het openingsmoment vertelde Adrienna over de eerste editie in 2024 en verraste Margriet met een boeket bloemen als blijk van waardering voor haar inzet.
Bij de feestelijke opening waren vrijwel alle deelnemende fotografen aanwezig. Bezoekers werden ontvangen met koffie, thee en een bonbon. Na de toespraken volgde een groepsfoto, waarna iedereen de gelegenheid kreeg om de expositie te bekijken. De middag werd afgesloten met een hapje en een drankje.
De deelnemende fotografen zijn:
Melissa Stel, Fakelien Pol, Gerrie Groenhof, Dineke van Zutphen, Sonja Pinkster, Joke Hartzman, Bert Panneman, Rob Vergouw, Dieuwertje Smits, Carina Bos, Monique Busemann en Gerda de Wit.
De expositie is tijdens de openingstijden van het gemeentehuis Pekela aan de Raadhuislaan te bekijken en loopt tot eind november. Daarna verhuist de expositie mogelijk naar Siep&Co en dorpshuis De Kiepe.
Bij deze expositie staan de fotografen – en hun unieke blik op de gemeente Pekela – centraal. Zij krijgen na afloop van de expositie hun foto, inclusief lijst, mee naar huis. Dit wordt mogelijk gemaakt door Studio4Reklame.
Foto’s/tekst: Catharina Glazenburg