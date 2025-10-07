BLIJHAM – Pieter en Lineke Dekker willen stoppen met Pieter Dekker Rondvaarten



Al veertig jaar zijn Pieter en Lineke Dekker erg druk met hun Rondvaartbedrijf. Wat begon met een patatkar en een kleine boot voor 8 personen in de haven van Wedderveer groeide uit naar een bedrijf met een hele vloot van rondvaartboten en zes oldtimer touringcars.



Er kwam nog een boot bij voor 25 personen en later nog een voor 50 personen. Daarmee werden jaren de wateren van Westerwolde bevaren. In 2005 werd besloten om een nog grotere partyboot te bouwen voor Wedderveer en met de aanleg van Blauwestad werd ook hier een schip voor gebouwd. Op dit moment liggen vanwege de vele aanvragen de twee grotere boten allebei in Blauwestad.



Inmiddels zijn we 40 jaar verder en ook voor Pieter en Lineke gaan de jaren tellen. Daarom hebben ze besloten om het bedrijf te verkopen. Ze plaatsten het onderstaand bericht op Facebook.



“Na 40 jaar met hart en ziel te hebben gewerkt aan onze rondvaarten en arrangementen – van de start in Wedderveer tot de recente jaren in het prachtige Blauwestad – hebben wij een besluit genomen.

We vinden het ‘welletjes’. We naderen beiden de pensioengerechtigde leeftijd, het onderhoudt valt ons steeds zwaarder en we willen de komende tijd graag besteden aan andere mooie dingen in het leven. Met pijn in ons hart gaan we afstand doen van ons levenswerk, maar met een hoopvolle blik zoeken we een waardige opvolger. Onze grote wens is een overname van iemand die net zo van het varen met groepen houdt als wij dat 40 jaar gedaan hebben. Daarom zijn we op zoek naar een enthousiaste ondernemer die de groepsrondvaarten en arrangementen wil voortzetten en die potentie ziet in het verder ontwikkelen van het aanbod in Blauwestad en omgeving.



Op dit moment liggen onze boten in Blauwestad, een gebied dat nog volop in ontwikkeling is. Wij zouden het fantastisch vinden als de rondvaarten daar behouden blijven, zodat het publiek dit prachtige gebied kan blijven ontdekken. Mocht u echter de boten op een andere locatie willen inzetten, dan is dat natuurlijk ook bespreekbaar, maar ons hart ligt in het behoud voor Blauwestad.



Totdat wij een geschikte opvolger hebben gevonden, gaan wij gewoon door! De rondvaarten en arrangementen zijn nog volop te boeken en we plannen de agenda alvast in voor 2026. Wij hopen dat ons levenswerk op een mooie manier wordt voortgezet. Bent u of kent u iemand die ons bedrijf met net zoveel passie van ons wil overnemen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden”.



Ruim een jaar geleden werd door RTV Gemeente Oldambt/Groningen1 een mooie opname gemaakt van de activiteiten van Pieter Dekker.



Tekst en foto’s: Geert Smit