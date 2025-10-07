Politieke partijen in Oldambt spreken zich uit: Verschil mag, respect is de basis

OLDAMBT – De komende tijd staat in het teken van verkiezingen. Eerst landelijk, daarna in maart 2026, kiezen we in Oldambt een nieuwe gemeenteraad. In verkiezingstijd vertellen politieke partijen waar ze voor staan. Dat doen we in gesprekken, op straat, op verkiezingsborden en online. Het hoort bij onze democratie: ideeën uitwisselen, overtuigingen delen en elkaar uitdagen om na te denken.



Maar verkiezingstijd is óók een periode waarin verschillen soms scherper worden. Online botsen mensen voortdurend, vaak om hun eigen gelijk te halen. Wij, onderstaande politieke partijen in Oldambt, doen daarom een gezamenlijke oproep: laten we elkaar met verdraagzaamheid en respect blijven benaderen.

Je mag verschillen in Oldambt, dat is juist heel waardevol.



Jij bent anders dan ik, en dat is oké.

We kunnen naar elkaar luisteren, elkaar vragen stellen, met elkaar praten. Niet in harde woorden of verwijten, maar vanuit nieuwsgierigheid en met respect. Soms vind je elkaar, soms blijf je van mening verschillen. Ook dat hoort bij een gezonde democratie. Dan is het hoogst haalbare: jij denkt anders dan ik, en dat mag.



Wat daar niet bij hoort, is het beschadigen van elkaars uitingen. Posters bekrassen, borden weghalen of scheuren past niet bij het Oldambt waar wij in geloven. Dat geldt ook voor hoe we met elkaar spreken, online en op social media. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, en juist daarom vraagt het om zorgvuldigheid. We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar we kunnen wél kiezen voor woorden die verbinden in plaats van kwetsen. Voor gesprekken waarin we elkaar proberen te begrijpen, ook als we van mening verschillen.



Wij staan voor een Oldambt waar iedereen zich veilig voelt om zijn of haar mening te geven.

Waar verschil niet bedreigend is, maar waardevol.

Waar we elkaar zien als mede-Oldambtsters, niet als tegenstanders.

Met deze verklaring willen wij als politieke partijen laten zien dat we samen staan voor verbinding, verdraagzaamheid en respect.

Dat is het Oldambt waar wij voor kiezen.

Ondertekend door:

PvdA PVV

Gemeentebelangen Oldambt D66

Partij voor het Noorden ChristenUnie

VVD GroenLinks

SP OldambtAktief

CDA

Bron: Gemeente Oldambt

Catharina Glazenburg