Sanny die Stimme der Berge komt naar de Drijscheer

ALTEVEER – De vorige edities van het Schlagercafe in de Drijscheer waren vrolijke en gezellige middagen. Daarom verwelkomen ze Sanny, die Stimme der Berge, wederom op zondag 26 oktober 2025.
Hij zal weer zorgen voor een middag vol met bekende Volksmuziek, Schlager en Evergreens. Onder het genot van koffie/thee en vers gebakken appeltaart. Om daarna over te stappen op een vers getapt biertje of frisje natuurlijk!
De sympathieke volksmuzikant, bekend van Duitse tv optredens, muzikale reizen en natuurlijk zijn tournees, krijgt zijn publiek iedere keer weer aan het zingen, dansen en polonaise. Een lesje jodelen zal ook deze keer niet ontbreken! Oftewel een vrolijke, ongedwongen middag, wees welkom!
Zondag 26 oktober 2025
Deur open: 14.00 uur
Meer info op www.dedrijscheer.eu
Bron: Judith Koops
Catharina Glazenburg