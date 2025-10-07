Sanny die Stimme der Berge komt naar de Drijscheer

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 7 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KLEIN BEETJE ZON | MAAR OOK WAT REGEN

De zon kan er af en toe even doorheen komen maar de meeste tijd is er toch wel veel bewolking en er is kans op een drup regen. Koud is het zeker niet want door een zwakke zuidwestenwind loopt de temperatuur op tot 17 of zelfs 18 graden.

Vannacht daalt het tot ongeveer 10 graden en het is dan nevelig of mistig met kans op een beetje motregen. Morgen neemt de kans op wat lichte regen toe en tot de avond is het bewolkt en nevelig. Morgenavond komen er enkele opklaringen want dan draait de wind naar het noordwesten. Maximumtemperatuur morgen rond 16 graden.

Later in de week zijn er ook opklaringen want de wind blijft dan uit het west-noordwesten komen. Het blijft donderdag en vrijdag op de meeste plaatsen droog en de temperatuur doet het dan vrij goed met maxima van 15 tot 17 graden en minimumtemperaturen rond 11 graden. Er zijn voorloopig dus geen gekkigheden ter vewachten met veel wind en heel veel regen.