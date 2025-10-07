Sleutel gevonden in Bourtange

Foto: Elso Huizing
- CG - Gemeente Westerwolde

BOURTANGE – In Bourtange is een sleutel van een Isuzu gevonden.

De vinder trof de sleutel aan op het kerkhof in Bourtange. Is dit uw sleutel? U kunt deze aan de Bisschopsweg 11 te Bourtange afhalen.

Bron/foto’s: Elso Huizing

Catharina Glazenburg

