Transformatoren komen aan in Veendam

VEENDAM – Indrukwekkend transport vanmiddag in de haven. Met het binnenvaartschip TYRO zijn twee hoogspanningstransformatoren aangekomen, elk met een gewicht van 312,7 ton.
De TYRO, met een laadvermogen van 1.106 ton en een lengte van bijna 70 meter, bracht de zware lading veilig naar Veendam. Na aankomst zijn de transformatoren tijdelijk opgeslagen op het haventerrein. Het hijswerk werd uitgevoerd met een CC3800-kraan met een hefvermogen van 650 ton – een indrukwekkende machine die speciaal voor dit soort precisieklussen wordt ingezet.
Het schip HENJA, dat oorspronkelijk woensdag in de haven aan de Adriaan Tripweg in Veendam werd verwacht, is een dag eerder aangekomen.. Aan boord bevinden zich nog eens twee hoogspanningstransformatoren.
Bron en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl
Catharina Glazenburg