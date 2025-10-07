VBT Sellingen brengt bezoek aan het Heimathaus in Rütenbrock

RÜTENBROCK, SELLINGEN – Op 2 oktober bracht VBT Sellingen een bezoek aan het Heimathaus in Rütenbrock.

De fietsers van de Smokkelroute. georganiseerd door de Vereniging Bevordering Toerisme Sellingen en de Tourist Verein Haren (Ems) op 5 juli jl., waren zeer enthousiast over de ontvangst in het Heimathaus. De vrijwilligers ( de heksen, de nep douaniers en de controleposten/stempelaars bij de vier horeca-adressen) konden er op die dag niet bij zijn.

Maar op 2 oktober werden ze hartelijk ontvangen. Er was een kleine tentoonstelling gemaakt over douane en smokkelen. Een gids leidde ze rond over het terrein en door de verschillende gebouwen. Er was een tolk en geleidelijk kwamen er meer Rütenbrockers die wat te vertellen hadden, zodat ze gemoedelijk in kleine groepjes over het terrein liepen.

En er was veel te zien: een prachtige tuin, compleet met vijver, romantisch bruggetje en bijzondere eenden. De tuin met moestuin wordt onderhouden door vrijwilligers. In het bakhuis wordt regelmatig brood gebakken in een op hout gestookte oven. Er is een grote zaal voor voorstellingen en bijeenkomsten. Op de zolder van het hoofdgebouw is het geschiedkundig archief. Het pronkstuk is de trouwzaal. Je kunt er trouwen met garantie, werd verteld.

Na de rondleiding hebben ze gezamenlijk aan een lange tafel in de keuken koffie gedronken. De oven was aangemaakt, zodat het daar aangenaam toeven was. Wim van der Leden, had een schilderij gemaakt: een impressie van het welkom, dat de Nederlanders kregen op 5 juli. Het schilderij krijgt een mooi plekje in de trouwzaal.

De vrijwilligers waren onder de indruk van de gebouwen die aan het einde van de vorige eeuw steen voor steen op een plek iets verderop zijn afgebroken en op het kruispunt van de Hauptstrasse en de Schwartenberger Strasse ofwel de Schmugglerweg weer zijn opgebouwd. Een plek waar mensen bijeenkomen. Rütenbrock mag trots zijn en nodigt belangstellenden van harte uit om een kijkje te komen nemen.

Bron en foto’s: Margriet Smeets

Catharina Glazenburg